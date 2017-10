Come arredare con Aria

Abbiamo spesso parlato di come poter arredare piccole case e appartamenti, oggi vi vogliamo suggerire un complemento arredo importante per stanze molto spaziose e grandi. Si tratta di un lampadario a sospensione particolare e unico che caratterizza fortemente l’ambiente in cui viene posizionato.

Il lampadario è stato progettato da Zaha Hadid. Questo nome sicuramente non è nuovo ai più appassionati di architettura, perché si tratta di una delle più grandi personalità nel mondo dell’architettura. Insignita di numerosi premi e riconoscimenti, Zaha Hadid è un architetto visionario e magico che lavora su opere dai tratti futuristici e inusuali. Nel 2012 il Time l’ha inserita fra le 100 persone più influenti al mondo.

E questo progetto della Slamp porta la sua firma inequivocabile. Si tratta di un meraviglioso lampadario a sospensione sfumato di nero o bianco elegante e importante. E’ realizzato con 50 fogli di Cristalflex®, un tecnopolimero brevettato da Slamp. Ognuno di questi fogli è differente dall’altro e la disposizione data dalla Hadid insieme alle zone di luce ne fa una scultura meravigliosa. Asimmetrico e con un’altezza di 1,30 m Aria è un lampadario elegantissimo.

Aria può essere inserito all’interno di una soggiorno o una zona pranzo molto importante. La sua dimensione richiede ambienti spaziosi. per godere della bellezza di Aria soffitti alti sarebbero l’ideale. Posizionato in una stanza aria funge da fulcro decorativo divenendone il punto focale. Realizzato nel 2013 Aria ha un prezzo piuttosto contenuto aggirandosi tra i 2000 e i 5000 euro. Ovviamente contenuto poiché si tratta di un’opera d’arte firmata da una dei più grandi architetti del nostro tempo.