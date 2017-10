Come arredare con Bed Up Down

Lo spazio è un problema serio per tutti quelli che si trovano a vivere in città, dove gli spazi sono risicati e gli appartamenti sono spesso piccoli e angusti spazi in cui è davvero difficile trovare spazio per le cose più elementari. Vi abbiamo suggerito diversi modi per organizzare lo spazio, quando esso è carente, ma oggi vogliamo farvi conoscere un metodo per ottenere il massimo comfort con il minimo sforzo e senza dover ricorrere a soppalchi o ingegni di arredamento a incastro.

Bed Up Down è un sistema attraverso il quale potrete posizionare il letto in qualsiasi punto della casa senza che esso risulti come ingombro quando non lo state utilizzando. Infatti il sistema Bed Up Down permette attraverso un semplice click di far apparire il letto quando se ne ha la necessità. Attraverso un semplice controsoffitto il letto può essere issato comodamente quando non si dorme per poi farlo scendere.

Bed Up Down è disponibile per tutte le misure e i tipi di letto, dal matrimoniale standard a quello fuori misura al singolo, letti a castello, letti rotondi.

Inoltre il sistema può essere applicato in tante altre soluzioni per poter sfruttare al massimo lo spazio avendo il minimo ingombro. Potrete issare degli armadi/cassettoni, il tavolo, la doccia e se il vostro hobby è quello dei plastici questa è soluzione ideale.

Bed Up Down è l’unico rimedio salva-spazio con sistema di ancoraggio al soffitto. Un’idea geniale da parte di un’azienda italiana con sede a Alpignano in provincia di Torino.