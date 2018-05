Come arredare con il sughero nero

Vi abbiamo già parlato del sughero e delle sue molteplici qualità che lo rendono un materiale perfetto da usare in casa. Il sughero si presta per diversi usi, da quelli strutturali per l’isolamento termico e acustico alle finiture tipo per i pavimenti.

Oggi vi vogliamo parlare di un designer che ha usato un particolare tipo di sughero: il sughero nero, per realizzare una collezione di arredi e complemeti arredo che lasciano senza fiato. La collezione si chiama Blackcorck ed è stata realizzata sotto la supervisione artistica di Toni Grilo per Sofalca, un’azienda portoghese specializzata nella lavorazione del sughero. Infatti Sofalca si occupa della lavorazione del sughero in tutte le sue applicazioni dall’isolamento al design.

La linea Blackcork include diversi pezzi, come librerie, sgabelli, sedie, tavolini, scatole e console. La bellezza di questi oggetti è anche quella che pur sembrando estremamente solidi e pesanti sono invece realizzati con un materiale vivo e soffice.

Sono arredi semplici e belli al contempo perfetti da inserire sia in un contesto minimalista che per un arredo di una casa maschile. Le linee sono pulite e il colore scuro li rende sicuramente adatti ad un contesto sobrio ma deciso.