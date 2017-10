Come arredare con lavabi insoliti

Il bagno è una zona della casa in cui spendiamo molto tempo. Sono molte le cose che succedono in bagno e la scelta del giusto arredamento e stile è molto importante per iruscire a rilassarsi completamente in questa stanza. Oggi vi vogliamo far porre la vostra attenzione su alcuni lavandini davvero particolari che potrebbero dare un tocco di novità e particolarità.

Presentato da AXOLUTE SP11C è un lavandino che ingloba sia il lavabo che un piano di appoggio per gli oggetti. Si sviluppa in orizzontale ed ha un lavabo circolare il cui fondo circolare permette all’acqua di defliure verso lo scarico che si trova sulla circonferenza del bacino. E’ il lavandino perfetto da inserire in un contesto minimalista proprio per le sue forme geometriche essenziali e pulite. Perfetto anche in bagni piccoli per le sue ridotte dimensioni.

Non potevamo esimerci dal porre alla vostra attenzione i meravigliosi lavabi da appoggio della 3V Glass una ditta specializzata nella produzione di arredi bagno. Di questa ditta apprezziamo davvero tutto il catalogo ma quello che ci ha fatto rimanese senza parole sono i lavabi realizzati in vetro soffiato usando la tecnica dei mastri vetrai di Murano. Sono lavandini unici disponibili in tiverse colorazioni ed hanno una forma circolare davvero bella. Sono prodotti artigianalmente e la ditta mette a disposizione tutti i complementi arredo per poter arredare al meglio il vostro bagno.

La Stonewave presenta dei lavabi che rappresentano il perfetto connubio tra il marmo e altri materiali come il cuoio e il legno. Sono lavabi dalle armoniose forme arrotondate e donano eleganza e fascino all’ambiente in cui vengono posizionati.

L’azienda tedesca HighTech Design Products presenta il lavabo fossile. Si tratta di un lavandino che ha una forma di spirale che evoca inevitabilmente l’immagine di un fossile. L’acqua scorre lungo la linea circolare a spirale per finire poi nello scarico. Un lavandino particolare e davvero suggestivo perfetto sia in arredamenti in stile moderno che country per il richiamo alla pietra del suo piano.