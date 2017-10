Come arredare con Noctis

La regione Marche è una fucina di talenti per quanto riguarda l’arredo interno delle case. Questa volta l’azienda di cui vogliamo parlarvi è Noctis, che si trova a Pergola. Quest’azienda che si trova sul mercato da oltre una decade si è specializzata nella produzione di letti e complementi arredo come divani e sofà.

I prodotti di Noctis si distinguono in bellezza e qualità. Stile da vendere e prodotti che possono soddisfare qualsiasi gusto e stile di arredamento. Una delle collezioni che ci è piaciuta molto è la So, una collezione che si presenta con tre linee ben distinte e giovanili, piene di colore e allegre. Il So Pop, il So Pop Bicolor e il So Sweet. Si tratta di letti rivestiti di tessuto disponibili in diverse misure e colori. Quello che ci è piaciuto particolarmente per la sua unicità è il modello in demin, molto cool.

Uno dei prodotti storici dell’azienda è il letto Stone. Come potete vedere dalle immagini si tratta di un letto unico e ineguagliabile. La testata è formata da pietre che sembrano tenersi in equilibrio proprio sulla testa di chi si stende per riposare. Filosofico e pungente. un letto da inserire in una camera da letto in stile moderno e maschile. Questo letto denota forza e potenza, ma infonde anche molta calma e serenità per i suoi toni caldi.

La Noctis offre anche una vasta gamma di letti di ispirazione Shabby Chic per le persone più romantiche e che amano uno stile più tradizionale e provenzale. Tessuti dai colori pastello per letti che si inseriscono perfettamente in camere dal tocco classico e rustico. Camere da letto in cui è un piacere trascorre la notte e letti che accompagnano facilmente il sonno.

La Noctis offre anche una vasta scelta di sofà e divani. Sempre realizzati con maestria artigiana coniugata con la tecnologia moderna e un gusto estetico eccezionale.