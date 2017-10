Case modulari: Hermit Houses

Abbiamo già parlato delle case modulari in diversi articoli. E oggi vi vogliamo parlare delle Hermit Houses frutto dei designer olandesi Daniël Venneman e Mark van der Net.

Sono case modulari perfette per chiunque volesse aggiungere spazio alle proprie abitazioni. Sono piccole, quasi 15 metri quadrati, ma ovviamente essendo modulare è possibile avere un’estensione di spazio. Al momento le strutture sono divise tra una zona giorno che funge anche da camera da letto, un angolo cottura e un bagno. Il bagno è fornito sia di doccia che di servizio di compostaggio dei rifiuti.

Inoltre la Hermit House è dotata di sistemi integrati come l’illuminazione, pannelli solari e un boiler.

La dimensione ridotta della Hermit House permette anche un facile trasporto da un luogo all’altro nel caso che si voglia fare un cambio di panorama. La prima uscita dalla fucina olandese è Abe ed è perfetta per una coppia o per singol in cerca di spazi privati come uffici o studi. Alla base della collezione delle Hermit Houses c’è un metodo che si appoggia alla tecnologia che permette tantissime personalizzazioni. Questo senza avere costi aggiuntivi e potendo comunque soddisfare esigenze diverse a seconda dei luoghi in cui vorrete posizionarle.