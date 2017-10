Come arredare con Good Vibrations

Arredare con originalità mantenendo un certo gusto e non cadere nel kitsch non è impresa facile a dire il vero. A volte pur di stupire o introdurre un arredo particolare si cade nel cattivo gusto e invece che avere una casa moderna e particolare vi ritrovate con un abominio di casa che sembra essere stata arredata al buio.

Oggi per tutti gli amanti del complemento arredo che non ti aspetti e parecchio fuori dall’ordinario, vi vogliamo far conoscere Good Vibrations.

Si tratta di un mobile contenitore in buona sostanza. E’ stato progettato nel 2013 quindi pur avendo già un paio d’anni alle spalle è comunque un pezzo di arredo che si fa notare per la sua originalità.

Good Vibrations è stato realizzato dal designer Ferruccio Laviani che si è avvalso della notevole collaborazione dell’azienda Fratelli Boffi rinomata per la maestria nella lavorazione del legno.

La particolarità di questo complemento arredo sta nella sua forma. I contorni del mobile non sono definiti da linee precise e lineari ma da frastagliature. In questo modo guardando il mobile si ha la sensazione che il materiale stia subendo una scossa o sia soggetto a delle vibrazioni molto forti.

E’ realizzato in legno massello di rovere ed è disponibile in diverse colorazioni. Le misure standard sono L 165 cm, P 64cm e H 81,5cm.

Per chiunque ami uno stile moderno e originale consigliamo Good Vibration che oltre essere realizzato con maestria e gusto sarà quel je ne sais quoi che darà un forte impatto al vostro ambiente domestico.