Come arredare con lampade di cartone riciclato

Oggi non è sufficiente limitarsi a fare un prodotto che aiuta il pianeta con l’essere meno dispendioso di energie e rifiuti. Un prodotto di design davvero verde deve essere come un faro per diffondere l’idea e il messaggio del consumo consapevole. Per questo i consumatori devono essere guidati verso un futuro di consumo più cauto.

In questo i nuovi e più audaci designer sono di aiuto perché si spingono in sperimentazioni di riuso e riciclo di prodotti di scarto creando oggetti meravigliosi e che aiutano meglio di qualsiasi messaggio propagandistico a diffondere il messaggio della green vision.

Nel 2008 Jonathan Junker e Seth Grizzle, due giovani architetti di Seattle, fondarono la Graypants Inc. come un modo per sfruttare la loro energia creativa , apparentemente senza limiti.

I progetti di cui si occupano i due architetti di Seattle vanno dalle sedie alle lampade ma coprono in realtà qualsiasi aspetto che riguarda l’arredamento di una casa.

L’idea di svolta della società è la linea di lampade Scraplights, realizzate utilizzando del cartone ondulato di riciclo. All’inizio Junker e Grizzle per procurarsi il cartone di cui avevano bisogno andavano a rovistare nei cassonetti dell’immondizia. Oggi hanno contratti con diversi fornitori e concessionari di automobili che danno alla compagnia il cartone che altrimenti andrebbero nei rifiuti.

La loro linea di maggior successo è la Scraplights e si tratta di lampade realizzate in cartone. Scraplights perché le sfumature prodotte dalla luce dei lampadari nascono delle onde del cartone. Sono realizzati con anelli di cartone tagliati al laser incollati uno sopra l’altro in una varietà infinita di forme: globi , ovoidi , cilindri …

L’ultima creazione si chiama Quad ed è costituito da un unico pannello di una scatola di cartone riciclato, il che rende la loro luce ancora più diffusa. La luce filtra attraverso l’ondulazione del cartone ondulato e getta ombre su tutto l’ambiente donandogli un fascino particolare.

Vi invitiamo a dare un’occhiata al loro sito e al negozio on-line dove potrete vedere ed acquistare queste fantastiche piccole meraviglie tutte eco-frindly!