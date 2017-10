Come arredare con un monolite di marmo

Vi abbiamo già parlato del designer franco/portoghese Toni Grilo e delle sue fantastiche creazioni con il sughero nero. Oggi invece vi vogliamo segnalare un pazzo davvero impressionante sempre frutto della mente creativa e vivace di Grilo.

Ma prima lasciate che vi racconti un po’ di lui. Nasce a Nancy nel 1979 e nel 2001, dopo aver lasciato l’Ecole Boulle di Parigi si trasferisce a Lisbona dove trova la sua ispirazione, le sue radici. Dal 2008 dirige la sua azienda di produzione e collaborazione con alcuni marchi molto noti come Riluc, Blackcork e Haymann a Porto.

Proprio per quest’ultima azienda, la Haymann, Tony Grilo progetta Lithos, un tavolo che assomiglia in tutto e per tutto a un monolite di marmo. La forma è quella di una piramide rovesciata e l’intensità della forma e del materiale danno un senso di solidità e fermezza. Le venature del marmo nero Aziza sono ben visibili, ma nonostante l’apparenza, Lithos non è un monolite pesantissimo. si tratta di un tavolo e come tale è facilmente spostabile e il suo non è un gran peso.

La bellezza delle linee e del materiale usato fanno di Lithos un tavolo imponente e magistrale che da solo dona carattere all’ambiente in cui viene collocato. La sua grettezza, la forma a piramide rovesciata sembrano addirittura ricordare un altare sacrificale e sarete quindi d’accordo con me quando dico che si tratta di un arredo importante e che sicuramente sarà il fulcro dell’attenzione della stanza.