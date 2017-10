La collezione di Qiyun Deng: posate come ortaggi

Le plastiche biodegradabili sono diventate così raffinate che è spesso difficile distinguerle da quelle che non lo sono affatto. La Designer Qiyun Deng spera di fare la distinzione inconfondibile con una linea di nuove posate ecologiche ispirate e fatte da vegetali.

La designer cinese si è servita di una plastica biodegradabile a base di piante per contrastare l’impatto ambientale. Questa eco -plastica usata è così simile in tutti gli aspetti alla verdura dalla quale è realizzata che spesso difficile distinguere ciò che gli oggetti dalla verdura vera e propria.

La collezione di Qiyun Deng comprende cucchiai , forchette, coltelli, ciotole e bicchieri che riprendono le forme di verdure. Ad esempio i gambi di sedano si trasformano in forchette , le bucce di mais diventano coltelli , e una piccola carota un cucchiaio per bambini .

La collezione si chiama Graft e porta in tavola stile con un tocco di surrealismo , a una categoria che normalmente viene trattata con un poco riguardo: la posateria monouso . Deng ha trasformato infatti un oggetto completamente usa e getta in un prodotto che racconta una storia: “E ‘un materiale bello che merita attenzione nella progettazione , non solo esortazione morale . ”

Deng ha iniziato la sua carriera di progettazione di lavoro nel Guangdong , in Cina , a volte indicata come la ” fabbrica del mondo “, ed è stata ispirato dai due contrasti della città: la sua vivacità e la bassezza della qualità dei prodotti provenienti dalle sue industrie. “Credo nella produzione di massa , ma cerco sempre di dargli un po’ di ricchezza “, dice lei . ” Questo spiega perché ho ​​scelto di lavorare con i prodotti usa e getta. Possediamo un gran numero di questi oggetti, ma sono assolutamente privi di fascino ” .

Si trasferì in Svizzera per seguire un master in design del prodotto e cominciò a farsi un’idea di quali articoli necessitassero maggiormente un miglioramento . Ha subito capito che il mondo delle posate aveva bisogno di un rinnovamento e arrivò al concetto di combinare i prodotti freschi e con la produzione di massa . Ha anche voluto avvicinare le bioplastiche in un modo diverso rispetto alla maggior parte dei suoi coetanei . “Mi piacerebbe introdurre alla bioplastica le persone senza l’ausilio delle parole”, dice Deng .



La collezione deve il suo nome al processo di progettazione di Deng . Ogni prodotto nasce dalla fusione della bio-plastica con un vegetale. Le ricerca minuziosa della perfezione delle sue creazioni ha fatto si che la distinzione tra oggetti e vegetali sia praticamente impossibile: perfetti al tatto e alla vista.



I suoi prodotti hanno un tocco artistico , ma la designer cinese spera di trovare un partner commerciale che possa aiutarla a mantenere basso il costo dei suoi prodotti e rendere i suoi disegni a disposizione di tutti .