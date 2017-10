Come arredare con “Cose Preziose”

Il titolo che abbiamo dato a questo post è di richiamo al nome dell’azienda di cui oggi vi vogliamo parlare. Si tratta di un’azienda italiana nata e cresciuta nel cuore della splendida Toscana, a Bagno Vignoni, uno dei borghi più caratteristici e belli della regione.

“Cose Preziose”, nasce nel 1994 come gioielleria per poi dedicarsi anche alla vendita di maioliche, ceramiche e coltelli. I prodotti proposti da quest’azienda ci hanno molto colpito perché si tratta di pezzi unici interamente realizzati a mano e di ottima fattura.

Dai vasi finemente decorati ai coltelli in ceramica per passare a un centro tavola o a un piatto. Le opere proposte da cose preziose si distinguono per l’accuratezza dei dettagli, per la maestria con la quale sono stati realizzati e il gusto fine di chi li ha selezionati per presentarli al pubblico in un unico ambiente, accogliente come tutti i toscani sanno essere.

Vi invitiamo a fare una visita al negozio per avere un’idea più precisa dei prodotti presentati oppure fare un salto nel loro sito internet dove troverete anche tutte le informazioni utili per mettervi in contatto con i responsabili del negozio.

Quello che ci ha colpito maggiormente è stata la varietà dei prodotti presentati e dell’accurata selezione proposta all’acquirente. Sia per quanto riguarda le ceramiche e le maioliche, ma anche per quanto concerne i coltelli, si tratta di prodotti di primissima qualità difficilmente reperibili in un unico negozio.

Per quanto riguarda l’esposizione da coltelleria troverete a “Cose Preziose” anche pezzi unici da collezione con manici in corno, in ottone intarsiato, ma anche coltelli in ceramica e realizzati a mano.