Prefabbricati di lusso

Quando si parla di prefabbricati si storce il naso. Li immaginiamo piccoli, umidi, scomodi e sicuramente a nessuno verrebbe mai in mente di andarci a vivere. Ma oggi vi segnaliamo una linea di prefabbricati che vi faranno cambiare idea. La collezione è nata dalla collaborazione della Pircher Oberland con la Hangar Design Group proprio con l’intento di realizzare una linea di case prefabbricate di lusso.

La Pircher Oberland è una società specializzata nella progettazione e nello sviluppo di prodotti in legno prefabbricati. I loro prodotti comprendono mobili per interni ed esterni, così come elementi strutturali degli edifici. Si sono uniti con la Hangar Design Group per creare delle case prefabbricate di lusso ed espandere la loro produzione in questo settore.

La collezione di case si chiama Movit e ha già ricevuto il Compasso d’oro per l’eccellenza in ambito industriale. Le case su ruote che compongono la collezione sono Moonriver, Coral e Sunset che oltre ad essere molto belle sono anche certificate con classe energetica CasaClima Classe A per l’assoluta compatibilità ambientale in termini di riciclo, riuso e reversibilità.

Hanno linee accattivanti e la linea permette di scegliere fra modelli che si sposano bene con diversi ambienti: dal mare alla montagna per capirci.